Европе стоит остерегаться, ведь российский диктатор хочет нанести удар по демократии, уверен Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не остановится на Украине. Это понимает весь цивилизованный мир, поэтому и помогает нам бороться с оккупантами.

Об этом президент написал в Telegram.

"В свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало. Финальной целью руководства России есть не просто захват территории Украины, а расчленение всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии", - написал Зеленский.

Президент добавил, что свободный мир имеет право на самозащиту, именно поэтому будет помогать Украине еще больше.

Напомним, что постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер заявляет, что цель войны Российской Федерации против Украины заключается в том, чтобы добиться устранение демократически избранных органов власти Украины и разработать "новую конституцию" с запретом всем проукраинским силам занимать руководящие должности в Украине.

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