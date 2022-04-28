Зеленский назвал главную цель Путина / фото офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не остановится на Украине. Это понимает весь цивилизованный мир, поэтому и помогает нам бороться с оккупантами.

Об этом президент написал в Telegram.

"В свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало. Финальной целью руководства России есть не просто захват территории Украины, а расчленение всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии", - написал Зеленский.

Президент добавил, что свободный мир имеет право на самозащиту, именно поэтому будет помогать Украине еще больше.

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Напомним, что постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер заявляет, что цель войны Российской Федерации против Украины заключается в том, чтобы добиться устранение демократически избранных органов власти Украины и разработать "новую конституцию" с запретом всем проукраинским силам занимать руководящие должности в Украине.  

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