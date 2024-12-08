По словам Дона Бейкона, это была бы приемлемая для него позиция Трампа.

США не должны принуждать Украину к плохому соглашению с Россией. Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил Дон Бейкон в интервью 24 каналу.

По его словам, это была бы приемлемая для него позиция президента США Дональда Трампа.

"Я точно буду защищать Украину. Мы хотим независимую, суверенную Украину, которая стремится к демократии, свободным рынкам и верховенству права, поэтому я так уважаю украинский народ. Украинцы пытаются начать новый, другой путь, отличающийся от того, каким идет Россия... Россияне хотят заставить Украину быть частью России, а Украина хочет быть частью Запада. Думаю, это очень благородное желание. США должны его поддержать, поэтому нельзя заставлять Украину пойти на плохое соглашение", - заявил Бейкон.

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По мнению конгрессмена, Путина нужно заставить вести переговоры, преследуя его экономически и с оружием, посланным Украине.

"Надо перекрыть его (Путина - УНИАН) торговлю настолько, насколько мы можем, конфисковать его активы и сделать продолжение войны слишком болезненным для него", - отметил он.

Напомним, ранее собщалось, что большинство американцев высказались за дальнейшую поддержку Украины и поддерживают разрешение Киеву использовать американское оружие для ударов внутри РФ.

При этом примерно 60% поддержали бы начало Киевом мирных переговоров, даже если это будет означать отказ от части суверенной территории.

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