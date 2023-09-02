Украинские воины проделывают тяжелую работу, отметили в Офисе президента.

Украинские воины в Запорожской области имеют серьезные достижения - проникли внутрь первого оборонительного эшелона российских захватчиков.

Внутри первой линии обороны идут бои, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк российской журналистке Юлии Латыниной. "Не все понимают, что такое линия Суровикина (российский генерал Сергей Суровикин - Ред.), ну, просто так красиво оно звучит, или что такое первый эшелон. Вот давайте себе представим - в глубину, вот, условно говоря, где-то километров… минимум пять, на некоторых участках до десяти километров, полностью засыпано все минами", - поделился он.

Советник добавил, что после этого начинается многоэшелонированная окопно-инженерная конструкция с большим количеством стационарных точек, с большим количеством противотанковых рубежей и так далее, которые в глубину тянутся на 15-20 километров.

"В некоторых местах первая линия сливается со вторым эшелоном - тоже небольшие минные заграждения, которые переходят в следующую, такую же глубокую. Вот, грубо говоря, наши ребята на некоторых участках зашли внутрь этой линии, преодолели там километр, два, три в этой линии, еще раз это подчеркиваю", - сказал Подоляк.

По его словам, там очень большое количество различных фортификаций, которые нужно уничтожать. "Вот наши ребята туда проникли на некоторых направлениях и собственно уже там… по этим оборонительным эшелонам проходят вперед. Это тяжелая робота… Вот эта работа, если мы говорим о Работино и чуть ниже спускаемся в сторону Токмака, ну, в сторону, так сказать, Бердянска и Мелитополя, вот там проникровение существенно. Скажем так - аккуратно… И соответственно бои идут внутри первого эшелона оборонительного… Точно такой же есть второй эшелон…", - объяснил советник главы ОПУ.

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Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что контрнаступательные действия украинских воинов стартовали. Наши бойцы уже освободили немало земли на юге и востоке.

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 сентября отмечал, что защитники и защитницы продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении. Западные СМИ в конце августа писали, что на юге ВСУ прорвали прочно укрепленную линию обороны РФ (так называемая линия Суровикина).

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