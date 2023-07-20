Украинские военные рассказали о жизни на фронте.

Подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ с осени 2022 года удерживают один из самых сложных рубежей - Марьинку и ее окрестности.

Видео об украинских защитниках обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Противодействуем врагу всегда. Всегда мужественно стоим. Наши ребята закалены в боях, прошли уже много и "заднюю" не дают",– рассказал военнослужащий 79-й ОДШБр Тарас, описывая ежедневные реалии службы.

Отмечается, что российские оккупанты на этом направлении не только пытаются штурмовать позиции украинских защитников с применением пехоты и бронетехники, но также активно применяют артиллерию и БПЛА.

Кроме того, военные рассказали, что командиры и побратимы-штурмовики с боевым опытом постоянно передают свои знания и умения тем, кто присоединяется к рядам ДШВ.

"Здесь все обычные ребята. Кто-то повар, кто-то маляр, кто-то машины крутил до этого. Можно научиться всему. Главное - желание. Всех мотивирует одно-скорейшая победа", - прокомментировал Сергей, командир одного из подразделений 79-й ОДШБр.

Война в Украине: новости

24 июня пресс-офицер 79-й ОДШБр Ярослав Чепурный сообщил, что чеченские подразделения неожиданно снялись с позиций и начали выходить из Марьинки.

Недавно спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что россияне сосредоточили свои штурмы на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он сообщил, что зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса – аэрозольного, удушающего действия, но ветер дул в сторону противника.

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