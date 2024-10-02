Попович отмечает, что в тех условиях, в которых оказалась 72 ОМБР, держать город невозможно.

В тех условиях, в которых оказались бойцы 72 ОМБР им. Черных Запорожцев, держать оборону Угледара невозможно, заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

Комментируя ситуацию в Угледаре, он спрогнозировал, что мы очень скоро услышим официальные заявления о том, что город оставлен:

"К большому сожалению, мне кажется, что уход из Угледара - страницу этой обороны нужно перевернуть".

По его словам, с потерей Угледара появятся дополнительные угрозы для Кураховского и Покровского направлений. В частности, по его мнению, опасность усилится для южного фланга Покровского направления, Невельского кармана и Курахово.

"С потерей Угледара появятся дополнительные угрозы для Курахово, поскольку довольно близко этот населенный пункт. Ликвидация Невельского кармана - уход наших войск с этой территории также создаст угрозу для Курахово. То есть сейчас наши взгляды будут сконцентрированы именно на этом населенном пункте, который является важным логистическим хабом для наших войск", - прокомментировал Попович.

Далее, по его мнению, враг будет пытаться перекрыть логистические пути в Селидово, чтобы заставить наших защитников отойти от этого города.

"Потеря Селидово будет означать возможность для врага сосредоточиться на Покровске", - отметил обозреватель.

Он отметил, что враг отбил определенные позиции в Нью-Йорке, а "Нью-Йорк - это возможность продвигаться на Торецк с другой стороны". Попович напомнил, что сейчас в Торецке идут бои в самом городе. и если враг будет иметь успехи в Нью-Йорке, тогда Торецк тоже окажется в затруднительном положении.

Угледар - последние новости

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в сети распространилась информация, что Сил обороны Украины начали выходить из Угледара. Однако в 72 ОМБр, которая держит оборону этого города, в тот же день опровергли эти сообщения, отметив, что Угледар находится под контролем Украины.

Сегодня, 2 октября, аналитики DeepState заявили, что Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом Донецкой области.

В то же время майор запаса НГУ Алексей Гетьман отмечал, что Угледар сейчас является серой зоной, и нельзя сказать, что российская армия полностью контролирует город. По его информации, северная часть Угледара все еще под котролем ВСУ.

В свою очередь в сегодняшнем отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

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