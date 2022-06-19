124 оккупанта с тяжелыми ранениями не выжили.

В течение месяца в одну из больниц на временно оккупированной территории Луганской области доставили 893 военных армии РФ. Более сотни из них погибли от полученных ранений.

Об этом свидетельствует официальный документ, адресованный "министру здравоохранения" так называемой "ЛНР", который опубликовал украинский военный и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Так называемый отчет содержит данные по госпитализации раненых оккупантов с 15 мая по 15 июня. Администрация Первомайской центральной городской больницы сообщает о смерти 124 оккупантов с тяжелыми ранениями.

Штефан также опубликовал несколько фотографий приложений к "документу", на 41 странице которых указаны имена и другие данные всех погибших захватчиков.

"Много денацифицированных и демилитаризованных орков не бывает", - прокомментировал письмо Штефан.

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Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. Сейчас продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также российские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.

В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, наши защитники "высокоточными ударами" уничтожили по меньшей мере семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.

Вечером россияне снова ударили по Днепропетровской области, повреждена нефтебаза есть пострадавшие.

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