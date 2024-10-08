Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что цифровизация армии должна происходить постепенно, ведь этим может воспользоваться враг. Так военный прокомментировал вопрос журналиста "Укринформ" относительно "советчины" в Вооруженных силах Украины.
"Противник и так достаточно много находится в информационном контексте по поводу комплектации, постановки боевой задачи, всего, что происходит у нас, в войсках, благодаря агентуре. У противника серьезно работает агентура и ежедневно, это не афишируется, Служба безопасности Украины каждый день имеет определенные достижения по выявлению "кротов" в Силах обороны. С бумажным документооборотом это делать несколько сложнее, с цифровым достаточно просто взломать код и получить всю необходимую информацию", - отметил Федоренко.
Он подчеркнул, что понятие "бумажная армия" создали для порядка, учета и общего алгоритма работы, ведь "войско - это очень сложное предприятие".
"Логистика в батальоне, например, - это логистика торговой сети, которая закрывает такой город, как Харьков. Ну, наверное, можно с этим сравнить. И логистика, это также сложно - просчитать, сделать, чтобы ты тратил как можно меньше ресурса, времени, минимально рисковал людьми, минимально тратил горючее и максимально обеспечивал все необходимое. Так вот, для того, чтобы все это реализовать, должен быть четкий учет, оттуда взялась "бумажная армия"", - объяснил командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес".
Федоренко считает, что "бумажную армию" нужно адаптировать под нынешние реалии ведения боевых действий. По его словам, остальная советскость в украинской армии зависит от того, в каком подразделении находится военный.
"Мне повезло. Почему? - В территориальной обороне это было новообразованное подразделение из гражданских, 92 штурмовая бригада - следующее место службы. Это одна из лучших штурмовых бригад в Украине, возможно, лучшая, очень мощная, сильная команда, крепкий комбриг, и нам не пришлось сталкиваться с советчиной. Но если сказать об уровне определенных генералов и полковников, которые теперь есть, их надо просто выгнать и дать надежное денежное содержание тем офицерам, которые сегодня проходят испытания боями", - отметил военный.
Командир объяснил, что офицер, который сам не был на поле боя, не может принимать важные решения по ведению боевых действий на фронте. В частности он, как пример, привел тех людей, которые не могут отличить Mavic 3 от FPV-дрона.
"Как они оказались в войсках? Эти люди не должны были быть в войсках на тех должностях, которые у них есть, от них надо избавляться, избавляться очень быстро, потому что они своей тупостью приводят к непоправимым последствиям при ведении боевых действий, в частности полномасштабных. Ну как человек может делать заказы, когда не может отличить Vampire от Mavic и Mavic от FPV-дрона, и который работает в системе БПС, это серьезно? Поэтому проблем действительно много. Мы, когда наведем порядок, будем лучшим государством в мире, я в это свято верю. Я свято верю в то, что в течение 25 лет Украина может стать одним из топовых государств в мире", - подытожил Федоренко.
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