Также военный объяснил, почему армия не может перейти на полную цифровизацию документов.

Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что цифровизация армии должна происходить постепенно, ведь этим может воспользоваться враг. Так военный прокомментировал вопрос журналиста "Укринформ" относительно "советчины" в Вооруженных силах Украины.

"Противник и так достаточно много находится в информационном контексте по поводу комплектации, постановки боевой задачи, всего, что происходит у нас, в войсках, благодаря агентуре. У противника серьезно работает агентура и ежедневно, это не афишируется, Служба безопасности Украины каждый день имеет определенные достижения по выявлению "кротов" в Силах обороны. С бумажным документооборотом это делать несколько сложнее, с цифровым достаточно просто взломать код и получить всю необходимую информацию", - отметил Федоренко.

Он подчеркнул, что понятие "бумажная армия" создали для порядка, учета и общего алгоритма работы, ведь "войско - это очень сложное предприятие".

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"Логистика в батальоне, например, - это логистика торговой сети, которая закрывает такой город, как Харьков. Ну, наверное, можно с этим сравнить. И логистика, это также сложно - просчитать, сделать, чтобы ты тратил как можно меньше ресурса, времени, минимально рисковал людьми, минимально тратил горючее и максимально обеспечивал все необходимое. Так вот, для того, чтобы все это реализовать, должен быть четкий учет, оттуда взялась "бумажная армия"", - объяснил командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес".

Федоренко считает, что "бумажную армию" нужно адаптировать под нынешние реалии ведения боевых действий. По его словам, остальная советскость в украинской армии зависит от того, в каком подразделении находится военный.

"Мне повезло. Почему? - В территориальной обороне это было новообразованное подразделение из гражданских, 92 штурмовая бригада - следующее место службы. Это одна из лучших штурмовых бригад в Украине, возможно, лучшая, очень мощная, сильная команда, крепкий комбриг, и нам не пришлось сталкиваться с советчиной. Но если сказать об уровне определенных генералов и полковников, которые теперь есть, их надо просто выгнать и дать надежное денежное содержание тем офицерам, которые сегодня проходят испытания боями", - отметил военный.

Командир объяснил, что офицер, который сам не был на поле боя, не может принимать важные решения по ведению боевых действий на фронте. В частности он, как пример, привел тех людей, которые не могут отличить Mavic 3 от FPV-дрона.

"Как они оказались в войсках? Эти люди не должны были быть в войсках на тех должностях, которые у них есть, от них надо избавляться, избавляться очень быстро, потому что они своей тупостью приводят к непоправимым последствиям при ведении боевых действий, в частности полномасштабных. Ну как человек может делать заказы, когда не может отличить Vampire от Mavic и Mavic от FPV-дрона, и который работает в системе БПС, это серьезно? Поэтому проблем действительно много. Мы, когда наведем порядок, будем лучшим государством в мире, я в это свято верю. Я свято верю в то, что в течение 25 лет Украина может стать одним из топовых государств в мире", - подытожил Федоренко.

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Ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что в боях за Торецк может случиться так, что украинским военным придется отойти из города. По его словам, уличные бои могут длиться гораздо дольше, чем вне города.

В то же время военный обозреватель Денис Попович отметил, что Курахово может оказаться под угрозой окружения. Он подчеркнул, что это произойдет в том случае, если враг будет иметь успех на Угледарском направлении.

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