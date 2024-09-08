Капитан ВСУ раскрыл преимущество приложения Армия+

Минимизация бумажной работы в армии благодаря цифровизации будет только улучшать условия службы.

Приложение Министерства обороны Украины "Армия+", созданное для борьбы с бюрократией, имеет ощутимые преимущества для военнослужащих. Об этом в эфире Армия TV сказал капитан ВСУ и музыкант Александр Булич (известный под сценическим именем как Sasha Boole).

"Если мы можем минимизировать человеческий фактор во всей военной бюрократии - это прекрасно. Потому что приложение, условный робот, не будет тупить. Не будет тебе говорить зайдите позже. Не будет закрывать дверь в кабинете, потому что он хочет попить кофе или пойти на балкон, покурить IQOS. Робот будет все выполнять согласно и соответственно, и так как собственно нужно в армии", - подчеркнул Булич.

Капитан ВСУ считает, что чем быстрее цифровизация будет внедряться, ты будет лучше.

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"Это сохранит в коллективе здоровый климат", - добавил он.

По его мнению, надо, чтобы автоматически делалось согласование рапорта с проставлением подписи.

Он считает, что над военнослужащими происходит издевательство, когда один тип документов требуется подавать в печатном виде, а другой тип - в написанном от руки.

"Раньше, когда я пытался принести документы, распечатанные на принтере, мне их заворачивали и говорили, что какой-то рапорт надо писать от руки. В этот написал от руки докладную записку согласно образцу, который мне дали. Приношу, а они говорят "нет", должна быть печатная... Что это за издевательство над военнослужащим? Зачем тратить мое время? Зачем меня драконить? Зачем делать из меня мальчика на побегушках? Я же пришел к тебе с этим вопросом не потому, что я чего-то хочу. Я хочу закрыть все вопросы, отправиться в командировку и выполнять то, что от меня требуется. А не выполнять эти танцы с бумажками", - сказал Булич.

"Армия+" - последние новости о приложении

Как сообщал УНИАН, в начале августа в Украинеофициально запустили приложение для военнослужащих "Армия+". Это приложение должно освободить украинскую армию от хлопотной бумажной работы.

Недавно в Минобороны рассказали, сколько воинских частей уже ввели "Армию+". По данным ведомства, уже более 50 тысяч военных уже авторизовались в приложении.

При этом уже 80 частей начали оформление рапортов через установку "Армии+" непосредственно и у военных и у командиров.

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