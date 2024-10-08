Дождливая погода и грязь могут замедлить, но не остановить наступление врага, говорит Попович.

Вероятно, что теперь враг больше внимания сосредоточит на Кураховском направлении. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона.

"Взяв Угледар, они будут продвигаться на Богоявленку, а оттуда открываются дороги в направлении Курахово (Донецкая область)", - отметил он.

При этом аналитик добавил, что если враг будет иметь успех на Угледарском направлении, то Курахово может оказаться под угрозой окружения.

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Также Попович отметил, что в случае захвата населенного пункта Цукурино, российские оккупанты смогут продвигаться на фланге к Селидово, перекрывать там важные дороги, чтобы поставить Силы обороны под угрозу окружения и заставить отойти, как это произошло в Угледаре. Он добавил:

"Селидово важно для нас и для них, потому что там господствующие высоты в виде терриконов и с них можно будет контролировать подступы к Покровску. А дальше враг может продвигаться на Покровск".

Попович отметил, что на сегодня инициатива в целом на стороне врага, который продолжает наступательные действия, но на Харьковщине Силы обороны не только находятся в обороне, но и контратакуют.

Эксперт отмечает, что дождливая погода будет влиять на наступление врага. По его словам, грязь в полях ограничит возможность применения техники врагом, хотя "пехота проползет", но больше будет продвижение по дорогам, поэтому нашим защитникам будет легче действовать, предвидя дальнейшие шаги противника.

"Можно ожидать замедления наступательных действий врага, но не прекращения", - сказал Попович.

Война в Украине - ситуация на фронте

2 октября Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" официально сообщила, что Силы обороны Украины вышли из Угледара, чтобы избежать угрозы окружения города. Аналитики DeepState заявили, что Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом Донецкой области.

Как писал Bloomberg, сдача Угледара, который является "стратегическим форпостом на линии фронта в Донецкой области", дает россиянам неоспоримое преимущество.

В частности, издание отмечает выгодное расположение Угледара накануне зимы: высотные жилые дома расположены на возвышенной равнине посреди ровных полей.

Кроме того, город расположен всего в нескольких километрах от контролируемой Россией железной дороги из Донецка в Крым, которая выступает для Кремля альтернативой Крымскому мосту.

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