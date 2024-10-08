Гетьман не взялся прогнозировать развитие ситуации в Торецке, но выразил надежду, что ВСУ удастся отстоять позиции.

В боях за город Торецк обстоятельства могут сложиться так, что Силам обороны Украины придется отходить.

Об этом военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал в эфире на Радио NV. Говоря об уличных боях в Торецке, он отметил, что они могут длиться гораздо дольше, чем вне города. "Там ведутся на разных уровнях бои. Каждый дом может использоваться как условная крепость. И Торецк можно считать серой зоной пока, потому что контрудары наших - это не наступательные или контрнаступательные действия, а возвращение огневых позиций", - отметил Гетьман.

В то же время, размышляя над тем, чем эти бои могут закончиться в Торецке, эксперт отметил, что это зависит от того, смогут ли ВСУ добавить определенные резервы, будет ли хватать снарядов и всего необходимого для ведения боевых действий и насколько большое количество войск там может сосредоточить враг.

Видео дня

Гетьман не взялся прогнозировать развитие ситуации в Торецке, но выразил надежду, что ВСУ удастся отстоять позиции.

"Но, если враг будет существенно преобладать, ВСУ придется с Торецкого направления тоже отходить. Надо смотреть правде в глаза. Пока враг очень сильно давит и значительно превосходит в силах и средствах. Каким образом сдерживать нашим войскам? Опять поднимаем вопрос о мобилизации и конечно об оружии, которое должны передавать партнеры. Его должно быть больше, чтобы не было один к 10 в количестве артиллерийских выстрелов (в пользу россиян - УНИАН). Это недопустимо", - сказал Гетьман.

Также он рассказал, играет ли преимущество в небе ключевую роль в боях за Торецк. Гетьман считает самолеты очень важными и напомнил о разговорах Украины с партнерами о том, какую тактику следует использовать на фронте.

"Есть современная тактика, которая заключается в том, что сначала достигается преимущество в воздухе, а после с воздуха разрушаются главные базы, пункты или скопления войск врага. После этого начинается операция наземная. Но учитывая то количество самолетов, которые получила Украина, говорить о превосходстве в воздухе невозможно. И как-то исчезли разговоры о том, что любые удачные действия на поле боя чуть ли не в первую очередь зависят от господства в воздухе", - подчеркнул Гетьман.

Ситуация вокруг Торецка

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что оккупанты продолжают наступательные операции к северу от Торецка, в районе самого города; и к югу от Торецка в районе Нью-Йорка, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта аналитики не фиксировали.

Вас также могут заинтересовать новости: