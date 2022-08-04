Столтенберг также сказал, что альянс должен предотвратить распространение войны в Украине.

Если Россия попытается напасть на страну НАТО, альянс даст решительный ответ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

"Если президент Путин хотя бы подумает сделать что-то подобное со страной НАТО, как он сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, тогда все НАТО будет задействовано немедленно", - заявил он.

Война в Украине является самым опасным моментом для Европы со времен Второй мировой войны, и России нельзя позволить одержать победу, добавил генсек.

Чтобы предотвратить успех Москвы, НАТО и ее страны-члены, возможно, должны будут продолжать поддерживать Украину оружием и другой помощью в течение длительного времени, сказал он.

"В наших интересах, чтобы такая агрессивная политика не принесла успеха", - сказал Столтенберг.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает возможным закончить войну с Россией до конца этого года.

В Институте изучения войны в то же время говорят, что Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины, чем Донбасс.

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