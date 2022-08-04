Война в Украине является самым опасным моментом для Европы со времен Второй мировой войны / фото ua.depositphotos.com

Если Россия попытается напасть на страну НАТО, альянс даст решительный ответ. 

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

"Если президент Путин хотя бы подумает сделать что-то подобное со страной НАТО, как он сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, тогда все НАТО будет задействовано немедленно", - заявил он.

Война в Украине является самым опасным моментом для Европы со времен Второй мировой войны, и России нельзя позволить одержать победу, добавил генсек.

Чтобы предотвратить успех Москвы, НАТО и ее страны-члены, возможно, должны будут продолжать поддерживать Украину оружием и другой помощью в течение длительного времени, сказал он.

"В наших интересах, чтобы такая агрессивная политика не принесла успеха", - сказал Столтенберг.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает возможным закончить войну с Россией до конца этого года.

В Институте изучения войны в то же время говорят, что Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины, чем Донбасс.

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