Нападение России на Украину повышает важность целей фундаментальных принципов международной повестки, уверен американский лидер.

Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине - это глобальная, а не региональная проблема.

Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече группы стран Quad в Токио, пишет Reuters.

"Это больше чем просто европейская проблема. Это глобальная проблема", - заявил Байден.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и союзники будут настаивать на создании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. По его убеждению, "нападение России на Украину лишь повышает важность этих целей фундаментальных принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета".

Байден встретился с другими лидерами так называемой "четверки" - Японии, Австралии и Индии - в Токио в рамках завершающего дня своей первой поездки в Азию с момента вступления в должность.

Ранее Байден заявлял, что Российская Федерация должна в долгосрочной перспективе расплачиваться за войну в Украине. Москву накажут показательно за это варварство, чтобы Китай даже не думал о вторжении в Тайвань.

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