Из-за потепления земля становится тверже, а листва на деревьях снижает видимость для украинских беспилотников.

Российское весеннее наступление в самом разгаре и может еще больше ускориться, поскольку из-за потепления земля становится тверже, а листва на деревьях снижает видимость украинским беспилотникам.

Как пишет The Wall Street Journal, украинским силам удалось стабилизировать линию фронта на востоке Украины весной, по словам украинских солдат в этом районе и аналитиков. Однако вопрос в том, сможет ли Украина продолжать удерживать линию обороны летом, когда боевые действия обычно усиливаются.

По словам аналитиков и украинских чиновников, пока что новые весенние атаки россиян принесли им мало территории и большие потери. Но условия, вероятно, станут еще сложнее для Киева по мере того, как погода станет теплее.

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"Мы не ожидаем, что нынешняя стабилизация продлится долго", — сказал один из офицеров, который воюет в районе Покровска. - "Мы прервали натиск противника, но мы знаем, что он перегруппировывается и готовится к следующему этапу своего наступления".

На замедление России повлияли несколько факторов

Во-первых, российские силы истощены. Некоторые российские дивизии, участвовавшие в наступлении на Покровск сражаются без остановки уже более двух лет, сказал Джордж Баррос, аналитик ISW.

Он сказал, что отказ приостановить наступление на востоке Украины привел к множеству проблем для сил Москвы. Материальная база и логистика деградировали без времени на обслуживание и ремонт. Новые рекруты, заменяющие раненых, часто не обучены или не интегрированы в подразделение, что ограничивает их эффективность.

Кроме того нововведения украинцев на поле боя помогают им эффективнее отбиваться от русских.

"Теперь беспилотники составляют первую линию обороны. Разведывательные беспилотники, многие из которых оснащены тепловизионными камерами, сканируют любые движения вдоль линии соприкосновения, а ударные беспилотники перехватывают наступающие российские войска до того, как они достигнут украинских окопов. Благодаря этому нововведению Украина удерживает огромные фронты территории с шокирующе малым количеством людей", - говорится в статье.

Так, командир батальона 15-й бригады под позывным Корсар, сказал, что беспилотники теперь составляют примерно 85% российских потерь в этом районе.

"Очень редко, когда они действительно добираются до наших позиций, там начинается стрельба. В этом месяце стрельба была только один раз", - рассказал он.

Удерживать линию фронта станет сложнее

В ближайшие месяцы эффективность беспилотников будет снижаться, отмечает WSJ.

"Листья возвращаются на деревья в Украине, и в течение месяца они закроют для беспилотников обзор российских позиций внизу. На северо-востоке Украины, где линии деревьев больше, чем на полях юга, это даст наступающим россиянам гораздо больше укрытия, чем они имели в последние месяцы", - пишет издание.

Кроме того, "сезон грязи" — когда земля размокает от зимних дождей, что затрудняет движение техники — также подходит к концу, и это, возможно было причиной возобновления механизированных атак России после месяцев наступлений в основном небольшими группами пехоты пешком.

Как отмечает военный аналитик Франц-Штефан Гади, россияне пока не добились большого прогресса и несут огромные потери из-за эффективной украинской системы обороны. Однако в следующие месяцы нагрузка на украинскую артиллерию увеличится, предупреждает он

"В настоящее время у Украины достаточно боеприпасов для артиллерии и другого оружия, но ее запасы сокращаются из-за непрекращающихся российских атак. При этом в ближайшие несколько месяцев артиллерия из США, скорее всего, закончится, и республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву. Хотя Европа попытается закрыть этот пробел, они не производят достаточно боеприпасов, чтобы сделать это полностью, предупреждает аналитик.

И как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы, что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей, даже если Киев продолжит наращивать производство беспилотников, предупреждает Гади:

"Я не ожидаю каких-либо резких изменений или краха линии фронта... но в целом тенденции не являются положительными для Украины… В какой-то момент удары беспилотников не смогут заменить нехватку пехоты".

Наступление России - новости

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что российские войска хотят выйти на административные границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

Также аналитики ISW сообщали, что Россия планирует изменить тактику для нового наступления летом и осенью 2025 года и РФ готовится перейти к сисематическому использованию мотоциклов в наступательных операциях, чтобы противостоять украинским беспилотникам.

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