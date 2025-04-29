Украинские воины скептически комментируют усилия США по установлению мира и не верят в новое объявленное Путиным "перемирие".

Украинские военные ожидают, что Москва начнет летнее наступление. Воины признаются, что их "очень разочаровывают" усилия США по установлению мира, говорится в репортаже The Guardian.

Линия фронта меняется

На северо-восточном фронте Украины, недалеко от реки Оскол, украинское артиллерийское подразделение готовится к сдерживанию новой волны наступления со стороны России. Под защитой деревьев и маскировочных сеток солдаты готовят старую советскую гаубицу к очередному удару. "Мы готовы!", - воскликнул артиллерист Юрий. Командир приказал: "Огонь!" - и воздух разорвало выстрелом.

Раньше эти места были популярны среди отдыхающих, а сегодня они стали полем боя. Враг стремится пересечь реку Оскол, чтобы захватить автомагистраль R79, ведущую к стратегическому Купянску, а затем - окружить Харьков.

Видео дня

"Наша задача - не дать им переправиться через реку. Мы делаем это, обстреливая их логистическое обеспечение в тылу", - объясняет капитан Сергей из 1-й бригады Нацгвардии Украины "Буревій".

По его словам, за последние месяцы россияне существенно уменьшили попытки переброски техники - их понтонные мосты уничтожаются сразу. По вражеской технике работают дроны, часть - тонет во время попыток форсировать реку.

Рядом с сожженными машинами лежат тела российских военных. Артиллерист Юрий говорит:

"Иногда они забирают своих мертвых. Иногда нет. Собаки едят их останки. Много русских погибло. Нам это нравится".

Фронтальная линия меняется постоянно. Бои идут в полях и разрушенных лесополосах. Россияне изменили тактику, используют не только БМП, но и квадроциклы, мотоциклы, даже гражданские авто.

"Часто они занимают позицию. Мы контратакуем и отбиваем ее. Это туда-сюда. Нет значительного продвижения", - говорит Сергей.

"Не Трамп должен решать"

Несмотря на усилия США по прекращению огня, Москва продолжает боевые действия. Путин объявил о перемирии на День Победы, но подобные обещания он уже нарушал на Пасху.

Хотя прошлой осенью Россия имела определенные успехи, сейчас ее продвижение замедлилось. Основная активность продолжается в Донецкой области. В Покровске украинские войска стабилизировали ситуацию, в Константиновке - враг наступает. Путин, игнорируя обращение Дональда Трампа - "Владимир, остановись!" - хочет захватить регион полностью.

Предложенное США решение конфликта, которое предусматривает уступки Москве, в частности Крым и еще четыре области, украинские военные назвали опасным прецедентом. Один из воинов говорит:

"Это легитимизирует перераспределение территории силой и откроет ящик Пандоры для всего мира. Это наша страна. Трамп не должен решать, где пролегают наши границы".

После недавних боев Двуречная превратилась в руины. Местный житель Евгений рассказал, как его сосед Владимир умер от ранений, не получив медицинской помощи: "Мы вынесли тело в сарай, но не успели похоронить. Позже убежали пешком в Кутковку".

По словам мэра Купянска Андрея Беседина, район под постоянными обстрелами: 1500 ударов за месяц. Несмотря на отсутствие базовых условий, около 750 человек остаются в зоне огня.

Некоторые солдаты ожидают летнего наступления России. "Как только они видят слабость, они берут то, что могут", - говорит оператор БПЛА Алекс.

По словам другого военного, мирные инициативы США - "довольно разочаровывающие". Зеленский вынужден балансировать между международной политикой и реальной угрозой нового вторжения.

В мастерской украинские солдаты настраивают дроны - от разведчиков до бомбардировщиков. "В 2014 дронов не было. В 2022 их было мало. Теперь они везде", - делится Роман, позывной "Кедр".

Жители Шевченково не хотят возвращения под российскую оккупацию. Местная жительница Людмила Ермоленко говорит:

"Они были здесь шесть месяцев. Нам пришлось просить разрешения, чтобы принести воды. Мы надеемся, что наша армия сможет удержать это место".

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее украинские военные ответили, захватили ли россияне "господствующие высоты" в Часовом Яру. По их словам, сейчас ситуация непростая на этом направлении, но говорить о том, что господствующие высоты были взять, не стоит.

Также стало известно, что войска РФ активизировались на границе. В ГПСУ отметили, что самыми горячими направлениями являются Сумщина и Харьковщина. В ведомстве добавили, что когда враг объявлял "перемирие", его подразделения продолжали наносить удары, в том числе по подразделениям пограничной службы.

Вас также могут заинтересовать новости: