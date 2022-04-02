Ее разработали в 2014 году.

На севере Украины бойцы Вооруженных сил захватили ценные трофеи. Среди них есть российская портативная система спутниковой связи "Аурига-1.2В".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

К посту командование прикрепило фотографии с трофеями. На них присутствуют несколько единиц военной техники без видимых следов повреждения. А последний снимок показывает "Ауригу-1.2В".

Упомянутая система спутниковой связи была разработана в 2014 году. Она имеет конструкцию трансформера, работает автономно и развертывается за 10 минут одним человеком. Установка позволяет подключиться к закрытым каналам видеосвязи в условиях высокогорья и при любой погоде.

Напомним, это не первый раз, когда украинские военные добывают у российских оккупантов ценное снаряжение. Например, в середине марта УНИАН сообщал, что бойцы Сил специальных операций разбили врага и захватили портативную радиолокационную станцию "Фара".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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