Вражеский комплекс оказался под ударом на одном из ключевых направлений.

Украинские военные с помощью дрона уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", который предназначен защищать противника от беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Силы беспилотных систем.

Отмечается, что зенитно-ракетный комплекс "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) - мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов ВС РФ от авиационных ударов, крылатых ракет и БПЛА.

"Но на этот раз она сама оказалась под ударом - операторы 413 батальона "Рейд" уничтожили цель с безупречной точностью", - отмечают в ВСУ.

Говорится, что этот комплекс обнаружили на одном из ключевых направлений.

На видео, которое обнародовали Силы беспилотных систем, можно увидеть, как в ЗРК "Оса" попадает боеприпас. Согласно объяснениям, он поражен дважды и уничтожен.

ЗРК "Оса" - справка

По данным из открытых источников, "Оса" - советский зенитно-ракетный комплекс. Должен обеспечивать противовоздушную оборону дивизионного звена. Разработка началась 27 октября 1960 года, принят на вооружение 4 октября 1971 года. Комплекс оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация "Оса-АК" имеет 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" - 6 ракет 9М33М3. На конец 2007 года был самым многочисленным в России комплексом военной ПВО, на вооружении более 400 машин. ЗРК "Оса", в зависимости от модификации, стоит миллионы долларов.

Уничтожение вражеской техники на фронте

Напомним, недавно в Курской области (РФ) бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ за один бой сожгли технику россиян на 5 млн долларов. Враг пытался штурмовать на Курщине тяжелой техникой, но наткнулся на сопротивление ВСУ.

В общем украинские военные уничтожили бронированную машину пехоты, один танк противника сожгли и еще один повредили. Общая сумма потерянного РФ металла - более 5 миллионов долларов.

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