ВСУ продолжают освобождать юг Украины.

Украинские военные продолжают уничтожать российский военных уже на левом берегу Днепра. Так, точным выстрелом они смогли ликвидировать БТР захватчиков во временно оккупированных Олешках (Херсонская область).

"Выгнали россиян из Херсона, гоним их дальше, за поребрик", - говорится в сообщении на странице 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Украинские артиллеристы попали во вражеский БТР рядом со знаком Олешки.

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"Хороший кадр! Хорошая работа!", - добавили военные.

Война в Украине: ситуация на юге

С апреля 2022 года Олешки находятся под оккупацией российских войск.

ВСУ регулярно наносят удары по захватчикам города. Так, на днях силы обороны накрыли расположение военных РФ в Олешках. Детонация длилась два часа.

11 ноября украинские защитники зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, операция по освобождение Херсона от российских оккупантов продолжалась с начала сентября.

Ранее городской голова Олешек Евгений Рищук намекнул, что ВСУ готовятся восстановить контроль над городом.

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