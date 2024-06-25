Этот армейский вездеход выпускается в небольших количествах и на фронте их мало.

Бойцы Сил обороны уничтожили на фронте "редкого зверя" – российский армейский вездеход "Пластун-СН". Это произошло в районе села Червонопоповка Луганской области.

Кадры уничтожения машины 24 июня опубликовал телеграм-канал "Хортицький вітер".

На данное видео обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он идентифицировал пораженную технику как российский армейский вездеход "Пластун-СН". По словам эксперта, это второй верифицированный случай уничтожения данного вида техники.

"Данные вездеходы должны были частично компенсировать нехватку ББМ в российских подразделениях. Поставки в состав РОВ были анонсированы официально 29 октября 2023 года. Темп производства – один вездеход в неделю. Тем не менее, по состоянию на июнь 2024 их массового производства почему-то не налажено, в российских войсках они не стали популярным транспортным средством. От себя замечу, что у этих вездеходов нет твёрдой крыши. В общем, ещё та капсула смерти повышенной проходимости", – написал Коваленко..

Редкие образцы техники, потерянной россиянами

Как писал УНИАН, в начале июня на юге ВСУ поразили редкую радиолокационную станцию "Репейник", стоимость которой составляет около 100 тыс. долларов. Ее поставки в российские войска начались только в 2022 году.

Также мы недавно рассказывали, что ВСУ затрофеили "редкого зверя" – танк Т-90М "Прорыв". Таких трофеев не было с сентября прошлого года. Это самый новый и в то же время самый редкий танк россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: