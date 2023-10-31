От обычного танка или БМП танкетка отличается не только отсутствием противоснарядной брони, но и малой стоимостью.

На вооружение российской армии начали поступать так называемые танкетки-компактные легкобронированные гусеничные машины, которые получили широкое распространение после Первой мировой войны, но после Второй мировой практически вышли из "моды".

Как пишет Defense Express, Министерство обороны РФ получило первые 14 гусеничных легкобронированных вездеходов "Пластун-СН" из 50 заказанных. Контракт на эти машины был заключен в августе этого года.

Разработчики задумывали эти вездеходы для нужд гражданского сектора-геологов, нефтяников и т.д., но спроса не было. Зато разработкой заинтересовались российские военные, которые потребовали усилить машины противопулевым бронированием и приобрести в таком виде.

В армии оккупантов "Пластуны" хотят использовать для вспомогательных задач – эвакуации раненых, разведки и так далее. При этом допускается также участие этих танкеток непосредственно в огневой поддержке пехоты на поле боя. На августовской выставке "Армия-2023" разработчик показал эти машины в двух версиях – с 82-мм минометом и с оптико-электронной станцией на мачте для разведки.

Разработчики утверждают, что "Пластун-СН " весит всего 3,8 тонны, что в разы меньше даже от легкого тягача МТ-ЛБ – его масса 9,7 тонны. Среди других важных характеристик "Пластуна" - ширина гусеницы 500 мм, клиренс 500 мм, Максимальная скорость 50 км/ч. Также утверждается, что бронирование вездехода способно противостоять пулям калибра 7,62 мм, а возможный десант может составлять до 8 человек.

Сейчас производитель "Русские машины Пластун" заявляет о способности производить по 50 танкеток в год, но обещает увеличить масштаб производства в 4-5 раз.

Другие новинки в армии страны-оккупанта

Как писал УНИАН, оккупационные войска начали использовать новую версию дрона-камикадзе "Ланцет" с системой определения целей на основе "искусственного интеллекта". Насколько это соответствует действительности, проанализировали эксперты Американского института изучения войны.

Также мы рассказывали, что российские СМИ хвастаются новой крылатой ракетой, которой оснастят истребитель Су-57. Утверждается, что ракета имеет небольшие размеры, но ее дальность такая же как и у ракет стратегической авиации, таких которые несут Ту-95МС и Ту-160.

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