Вертолет украинские военные сбили в Бериславском районе Херсонской области.

Накануне 30 сентября на Херсонщине украинские силы ПВО уничтожили российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Его стоимость составляет около 16 миллионов долларов.

Об этом сообщило воздушное командование "Юг".

Как отмечается, вертолет украинские военные сбили около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области.

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В утренней сводке Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение Ка-52.

"Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла одиннадцать ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили три БпЛА и вертолет Ка-52", - сказано в сводке.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Украины, за прошедшие сутки, поразили одиннадцать пунктов управления различного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также, в зону поражения попали еще четырнадцать военных объектов врага - склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

Потери России в Украине

Известно, что "Аллигатор" - одна из самых новых единиц российской боевой авиации, которая есть на вооружении у врага, стоимостью примерно 16 миллионов долларов.

Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбы и другим оружием.

По данным Генштаба, за все время полномасштабной войны (от 24 февраля и по состоянию на 30 сентября) ВСУ уже уничтожили 225 российских вертолетов.

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