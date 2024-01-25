Захватчики не отказываются от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра, в течение суток они совершили шесть безуспешных штурмов позиций Сил обороны.

В течение суток оккупанты пытались атаковать на нескольких направлениях, на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 65 боевых столкновений.

Да, на Купянском направлении ВСУ отбили пять атак возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались более 10 населенных пунктов.

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"На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще две атаки неподалеку Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Раздолевки Донецкой области", - говорится в сообщении и отмечается, что от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов на этом направлении также пострадали более 10 населенных пунктов.

С тем на Бахмутском направлении Силами обороны Украины было отбито семь атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Дружковки Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты пять атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще четыре атаки в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск", - отметили в Генштабе.

Также захватчики нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Также он нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Донецкой области.

"На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены шесть атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов", - говорится в сводке.

Кроме того, на Запорожском направлении украинскими защитниками были отбиты три атаки врага юго-восточнее Работино, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Среди прочего, сообщается, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Ставки Николаевской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций украинских войск", - сообщили в Генштабе.

Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Комиссарово Харьковской области, а артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов.

Война в Украине: новости

Ранее военный эксперт, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что российские оккупанты пользуются окном возможностей, пока в Украине существует дефицит снарядов. По его словам, пока Конгресс не возобновил финансирование Киеву, россияне пытаются достичь максимума. В то же время, отметил Дикий, этот их максимум - это река Оскол и Авдеевка. "То есть отжать у нас Купянск, Лиман, построить следующую линию обороны на весну по реке Оскол, - вот об этом они мечтают, над этим работают", - сказал он. Дикий также отметил, что опорой ВСУ в Авдеевке является коксохимический комбинат, который является "примерно как Азовсталь в Мариуполе", ведь построен по советским стандартам и проектировался частично как крепость.

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