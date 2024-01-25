По словам экс-командира роты батальона "Айдар", нынешний максимум для оккупантов — это река Оскол и Авдеевка.

Российские оккупанты пользуются окном возможностей, пока в Украине существует дефицит снарядов. "Благодарить" за это ВСУ должны "трампистов". Об этом в своей колонке для NV написал военный эксперт, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, пока Конгресс не возобновил финансирование Киеву, россияне пытаются достичь максимума.

"Но этот их максимум - это река Оскол и Авдеевка. То есть отжать у нас Купянск, Лиман, построить следующую линию обороны на весну по реке Оскол, — вот об этом они мечтают, над этим они работают", - отметил Дикий.

При этом, по его мнению, взять Авдеевку для врага - скорее всего, политическая, а не военная задача, потому что с военной точки зрения "они там кладут абсолютно неадекватное количество и людей, и техники".

"Как бы мы ни относились к российским генералам, они не могут не понимать, что она того не стоит. То есть там явно именно политическое указание гораздо выше, чем решают генералы на фронте. Вот они сейчас бьются об Авдеевку. Фактически там повторяется Бахмут 2.0, только еще в более выгодных для нас условиях", - утверждает эксперт.

Он уточнил, что опорой ВСУ в Авдеевке является коксохимический комбинат, который является "примерно как Азовсталь в Мариуполе", ведь построен по советским стандартам и проектировался частично как крепость.

"С подземными этажами, с мощными бетонными перекрытиями. Там есть даже сооружения, выдерживающие прямые попадания КАБ-500. Таким образом наши защитники сейчас закрепились на коксохиме, а Авдеевская промзона стала серой зоной, откуда наши давно уже вышли, а россияне так и не могут там закрепиться", - констатировал Дикий.

Он также уточнил, что сейчас там работает "абсолютно ужасная мясорубка".

"Внутри этой мясорубки, конечно, очень тяжело нашим защитникам. Но соотношение потерь там примерно один к десяти. Поэтому с точки зрения абсолютно негуманной арифметики войны, держать Авдеевку для нас пока выгодно", - подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

По словам Дикого, так называемые "российские военкоры" уже признают, что их выбили с тех позиций, которые они занимали на протяжении всей прошлой недели.

"И ВСУ не только восстановили позиции, а наоборот создали сейчас для них там угрозу, они так прямо и пишут, что "а мы теперь в узкой горловине". Ну увидим, удастся ли эту "узкую горловину" перерезать", - резюмировал военный.

Война в Украине - последние новости

Россияне значительно увеличили применение дронов FPV на юге. Как сообщили в Силах обороны юга, противник продолжает террор населения прифронтовых регионов с помощью БПЛА. По состоянию на утро 25 января было зафиксировано 26 таких ударов.

Накануне ВСУ нанесли удар по полигону РФ под Иловайском. По данным СМИ, погибли 24 оккупанта и еще четверо получили ранения.

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