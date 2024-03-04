ВСУ поразили почти десяток районов скопления российских захватчиков. Об этом говорится в Оперативной информации Генштаба ВСУ в Facebook.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БпЛА противника", - говорится в сводке.
Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника", - сказано в сводке.
При этом, со своей стороны, в целом враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Война в Украине: новости
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что уничтожение опоры Крымского моста потребует значительного количества немецких ракет Taurus, поэтому лучше атаковать авто- и железнодорожные пролеты.
Коваленко считает, что основная проблема в военном плане для Украины - это железнодорожное сообщение России с Крымом.