Поражена наземная станция управления БпЛА, средство противовоздушной обороны и 6 артиллерийских средств противника.

ВСУ

ВСУ поразили почти десяток районов скопления российских захватчиков. Об этом говорится в Оперативной информации Генштаба ВСУ в Facebook.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БпЛА противника", - говорится в сводке.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника", - сказано в сводке.

При этом, со своей стороны, в целом враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Война в Украине: новости

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что уничтожение опоры Крымского моста потребует значительного количества немецких ракет Taurus, поэтому лучше атаковать авто- и железнодорожные пролеты.

Коваленко считает, что основная проблема в военном плане для Украины - это железнодорожное сообщение России с Крымом.

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