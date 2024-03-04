Коваленко считает, что основная проблема в военном плане для Украины - это ж/д сообщение России с Крымом.

Уничтожение опоры Крымского моста потребует значительное количество немецких ракет Taurus, поэтому лучше атаковать авто- и железнодорожные пролеты, считает военный эксперт Александр Коваленко.

По его мнению, эти зоны самые cлабые, пишет издание Фокус.

"Основная проблема в военном плане для Украины - это ж/д сообщение России с Крымом. Автомобильную магистраль значительно проще уничтожить, чем железнодорожный пролет. В принципе ВСУ могут повредить колею поездов, хватит и одной ракеты c бетонобойным эффектом", - подчеркивает аналитик.

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Он уверен, что мощности у ракеты хватит, главное - рассчитать цели и выбрать удобный момент для атаки".

"Удачное попадание по двум-трем пролетам моста хватит для прекращения снабжения по железной дороге огромной группировки россиян в Крыму и на юге Украине", - добавил Коваленко.

Скандал с разговором немецких военных о Taurus

РосСМИ распространили запись разговора немецких военных, во время которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту. Позже секретная служба Бундесвера MAD начала расследование этого инцидента. Как писали СМИ, во время встречи немецкие офицеры были очень неосторожными, ведь использовали легкую для прослушивания платформу WebEx. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине.

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