Момент поражения сняли с дрона.

Украинские силы поразили российский ракетный комплекс "Панцирь С-1" в Белгородской области. Экипаж получил ранения.

Видео атаки опубликовано в официальном Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Разведчики сообщают, что ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" был поврежден в результате успешного огневого поражения.

Атака состоялась в четверг, 29 февраля, вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области. Комплекс выведен из строя, его экипаж понес санитарные потери - ранены два российских захватчика.

Отмечается, что "Панцирь С-1" стоимостью около 15 миллионов долларов предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов.

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Этой ночью российские захватчики сообщили, что Нижегородская и Белгородская области РФ оказались под атакой беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ отчитывалось о перехвате трех дронов.

В сети сообщали, что взрывы раздавались в районе, в котором находится завод им. Свердлова - один из крупнейших производителей составляющих для боеголовок к ракетным комплексам ПВО.

Также сообщалось об атаке четырех дронов по селу Головчино, в результате атаки поврежден ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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