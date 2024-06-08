На кадрах видно, как мобильная огневая группа уничтожает дрон-камикадзе в ночных условиях.

Вооруженные силы Украины в субботу, 8 июня, эффективно работали по российским БПЛА типа "Шахед" в восточных регионах. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук и опубликовал соответствующее видео.

На кадрах видно, как мобильная огневая группа уничтожает дрон-камикадзе в ночных условиях.

"Боевая работа подразделений мобильных огневых групп Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в ночь на 8 июня 2024 года. Спасибо за меткость и результат! Вместе - к победе!" - подписал видео военный.

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Украинский БТР-4Е эффектно уничтожает позиции РФ под Харьковом. Соответствующие кадры появились в сети.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, БТР-4Е - это лучшая боевая бронированная машина, созданная после распада СССР, которая значительно опередила всю линейку российских БТР.

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