По мнению эксперта, БТР-4Е - это лучшая боевая бронированная машина, созданная после распада СССР,.

Украинский БТР-4Е "разбирает на кирпичи" позиции российских войск в харьковском селе Глубокое, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя появившиеся соответствующие кадры в сети.

По мнению эксперта, БТР-4Е - это лучшая боевая бронированная машина, созданная после распада СССР, значительно опередившая всю линейку российских БТР.

"К сожалению, экспортным возможностям БТР-4Е мешала масштабная российская информационная дискредитация в любой стране, где к этой ББМ проявлялся интерес. Все делалось для того, чтобы продвигать ущербный БТР-82 и очередные выкидыши семейства БМП/БМД", - отметил Коваленко.

По его словам, в ходе боевых действий с 2014 БТР-4Е раскрыл весь спектр своих достоинств:

"Жаль, что из-за российского лобби и из-за отсутствия достаточных поступлений от экспорта БТР-4Е Украина не смогла обеспечить себе больший госзаказ на эти отличные машины", - добавил эксперт.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 15 тысяч бронемашин различных типов, в том числе и боевых машин пехоты.

Как писал Forbes, в результате этого РФ вынуждена использовать на передовой все менее пригодную для боевых действий технику, которую ВСУ уничтожают еще быстрее,

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