На фронте становится все меньше российских беспилотников "Орлан". Об этом рассказал военнослужащий, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").
"Я могу сказать, по фронтам "Орланов" становится все меньше. То есть "Орлан" – это, скажем так, вчерашний день. У него есть единственный плюс, что это бензиновый, топливный, большой БПЛА, который может находиться в воздухе 15-18 часов, нести большую нагрузку. Но как разведчик, например, он морально уже старый. На смену приходят SuperCam и Zala – это БПЛА нового поколения. Они меньшего размера, работают на электроприводе, могут летать до 3-4 часов", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".
По его словам, все разведывательные беспилотники, которые сейчас летают над Одессой, Днепром, Харьковом или Черниговом, – это на 99% SuperCam или Zala. Они меньше по размеру и их сложнее фиксировать. Кроме того, в них стоит электродвигатель, поэтому они не имеют теплового следа.
"Они на 100% тоже сделаны из импортных комплектующих. Вообще полностью, все импортное. Ничего российского там нет", – подчеркнул Бескрестнов.
БПЛА в войне
Как и Украина, РФ активно применяет дроны в развязанной против нашего государства войне. Беспилотники используются для различных целей – в частности, разведки и атак по украинским городам.
Ежедневно российские захватчики выпускают по Украине дроны-камикадзе иранского производства. Речь идет о "Шахедах". В ночь с 22 на 23 апреля украинские защитники сбили 16 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
По данным проекта UA War Infographics, с начала вторжения в 2022 году россияне выпустили по Украине 5,1 тысячи дронов. Отмечается, что 4363 БПЛА были сбиты. Таким образом, доля сбитых с 2022 года дронов составляет 85%.
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