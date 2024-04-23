По его словам, "Орлан" – это вчерашний день.

На фронте становится все меньше российских беспилотников "Орлан". Об этом рассказал военнослужащий, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

"Я могу сказать, по фронтам "Орланов" становится все меньше. То есть "Орлан" – это, скажем так, вчерашний день. У него есть единственный плюс, что это бензиновый, топливный, большой БПЛА, который может находиться в воздухе 15-18 часов, нести большую нагрузку. Но как разведчик, например, он морально уже старый. На смену приходят SuperCam и Zala – это БПЛА нового поколения. Они меньшего размера, работают на электроприводе, могут летать до 3-4 часов", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, все разведывательные беспилотники, которые сейчас летают над Одессой, Днепром, Харьковом или Черниговом, – это на 99% SuperCam или Zala. Они меньше по размеру и их сложнее фиксировать. Кроме того, в них стоит электродвигатель, поэтому они не имеют теплового следа.

Видео дня

"Они на 100% тоже сделаны из импортных комплектующих. Вообще полностью, все импортное. Ничего российского там нет", – подчеркнул Бескрестнов.

БПЛА в войне

Как и Украина, РФ активно применяет дроны в развязанной против нашего государства войне. Беспилотники используются для различных целей – в частности, разведки и атак по украинским городам.

Ежедневно российские захватчики выпускают по Украине дроны-камикадзе иранского производства. Речь идет о "Шахедах". В ночь с 22 на 23 апреля украинские защитники сбили 16 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

По данным проекта UA War Infographics, с начала вторжения в 2022 году россияне выпустили по Украине 5,1 тысячи дронов. Отмечается, что 4363 БПЛА были сбиты. Таким образом, доля сбитых с 2022 года дронов составляет 85%.

Вас также могут заинтересовать новости: