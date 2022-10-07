Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили понтонную переправу и комплекс РЭБ врага.

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили два БпЛА и два вертолета врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают нести потери на юге Украины. В районе Каховки Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны.

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Сообщается, что в результате эффективного огневого поражения района сосредоточения противника вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области 5 октября потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых.

В Генштабе отмечают, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов.

"Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА и два вертолета врага", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.

Успехи ВСУ за последние сутки: что известно

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины мощно обновили статистику потерь России на войне против нашей страны. Ликвидировано было около 350 оккупантов.

На юге украинские войска ликвидировали свыше 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и много гаубиц.

На юге украинские зенитчики уничтожили ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".