Наши воины все чаще переходят в контрнаступления и теснят врагов.

Вчера в Министерстве обороны США сообщили об успешной деятельности Вооруженных сил Украины на Киевщине. К востоку от столицы ВСУ смогли оттеснить российских оккупантов на 25-35 километров. И на этом наши воины не останавливаются. Они продолжают атаковать врага в секторе и добиваться побед. Недавно с линии фронта пришла очередная хорошая новость. ВСУ смогли освободить село Лукьяновка Барышевского района.

На видео ниже солдат рассказывает о проведенном штурме: "Ну что, друзья. На часах пять часов, в двенадцать мы начали операцию, контрнаступление на село Лукьяновка от села Лукаши. Операция выполнена полностью, с абсолютным успехом мы выбили отсюда врага".

По данным, которые получили украинские воины от пленного противника, в населенном пункте находилось около 200 россиян. Часть личного состава ВСУ уничтожили, а другие оккупанты сбежали.

Наши солдаты взорвали три танка и девять БМП, а одну МТ-ЛБ забрали себе в качестве трофея. На момент публикации видео также тестировалась работоспособность других танков, которые бросили противники.

Еще боец в ролике сообщил, что контратака в Барышевском районе идет по всей линии фронта. ВСУ успешно наступают и в других селах, так что скоро Генштаб сможет отчитаться о новых победах.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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