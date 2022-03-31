Русские несут огромные потери в людской силе в Украине и уже не могут скрывать поражение.

Украинские силы обороны ликвидировали более 60% личного состава мотострелкового батальона 36-й отдельной бригады РФ. Оккупанты потерпели сокрушительное поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба.

Речь идет о первом мотострелковом батальоне воинской части 06705.

"По имеющейся информации, во время ведения боевых действий против Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава", – сообщили в Генштабе.

Журналист Роман Цимбалюк в Facebook отметил, что командующий 29 армии РФ генерал-майор Андрей Колесников приказал полностью расформировать батальон после вывода его остатков из Украины.

Также в Генштабе заявили, что российские оккупанты опрокидывают часть войск и сосредоточивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что, по данным Пентагона, Россия передислоцировала менее 20% своих войск под Киевом.

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