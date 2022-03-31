Украинские силы обороны ликвидировали более 60% личного состава мотострелкового батальона 36-й отдельной бригады РФ. Оккупанты потерпели сокрушительное поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба.
Речь идет о первом мотострелковом батальоне воинской части 06705.
"По имеющейся информации, во время ведения боевых действий против Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава", – сообщили в Генштабе.
Журналист Роман Цимбалюк в Facebook отметил, что командующий 29 армии РФ генерал-майор Андрей Колесников приказал полностью расформировать батальон после вывода его остатков из Украины.
Также в Генштабе заявили, что российские оккупанты опрокидывают часть войск и сосредоточивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Ранее сообщалось, что, по данным Пентагона, Россия передислоцировала менее 20% своих войск под Киевом.