Разгромили врага на Покровском направлении.

Сегодня гвардейцы 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Червона Калина" дали мощный отпор масштабному механизированному штурму российских оккупантов на Покровском направлении. Об этом сообщил Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в Telegram.

"Враг бросил в бой большое количество техники. На этот раз больше всего было боевых бронированных машин и мотоциклов. А также около двух рот живой силы", - подчеркнул он.

По его словам, наши защитники показали настоящий профессионализм и несокрушимость, а результаты боя впечатляют.

Пивненко сообщил, что предварительно подтверждены потери: более 40 оккупантов уничтожено (безвозвратные и санитарные), а также разбиты 21 боевая бронированная машина врага, 96 мотоциклов, две единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы.

"Этот бой - очередное доказательство слаженных и профессиональных действий наших защитников, которые держат фронт! Бойцы "Червоной Калины" действуют четко и безжалостно по отношению к врагу, защищая каждый клочок родной земли", - сказал Командующий нацгвардии.

Контратаки ВСУ на фронте

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают оборонительную операцию, проводят контрнаступательные действия и имеют определенные успехи, в частности за последние недели было освобождено около 16 квадратных километров территории в районе трех населенных пунктов.

В частности, на Покровском направлении, наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: