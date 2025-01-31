Насколько быстро РФ сможет достичь поставленной цели, будет зависеть от того, насколько страна-агрессор готова тратить свой боевой потенциал.

Главная цель российских оккупационных войск на Покровском направлении фронта заключается в том, чтобы выйти на линию Покровск – Константиновка – Часов Яр и взять под контроль дорогу, которая объединяет эти города Донецкой области.

Такое заявление сделал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, враг хочет перерезать логистические пути украинских войск, чтобы перегруппировать силы и пойти в наступление в сторону Краматорска и Славянска.

"Именно для этого им крайне нужна эта дорога, чтобы осуществлять маневр силовыми средствами вдоль этой трассы. Поэтому они прилагают невероятные усилия для того, чтобы добиться результата", – пояснил он.

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Эксперт отметил, что россияне начали активные действия на этом отрезке фронта несколько месяцев назад. Насколько быстро РФ сможет достичь поставленной цели, будет зависеть от того, насколько страна-агрессор готова тратить свой боевой потенциал. Прежде всего речь идет о личном составе.

"Техники стало меньше. Количество дронов увеличилось настолько, что на сегодняшний день они практически делают невозможным любое использование бронетехники или другого вида техники, кроме автомобильной, которую не жалко на всех участках линии фронта", – добавил Грабский.

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Российские оккупационные войска захватили Новоандреевку Донецкой области и продвинулись в районе нескольких населенных пунктов. Тем временем Силы обороны Украины восстановили позиции возле Удачного, сообщает DeepState.

Кроме того, военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что Силы обороны уже не контролируют Великую Новоселку. Если там и продолжаются бои, то только арьергардные.

По его словам, не выглядит оптимистичной и ситуация в Часовом Яру. Что касается Покровска, то там враг избегает штурмов в лоб и пытается окружить город.

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