Пионтковский убежден, что Запад поможет Украине освободить оккупированный областной центр.

Российский писатель и публицист Андрей Пионтковский оценил важность контрнаступления ВСУ в Херсонской области и дальнейшего освобождения оккупированного областного центра.

Об этом он сказал в новом выпуске "Балаканки" проекта "Гроші".

"В битве за Херсон сейчас решается судьба мира, без преувеличения. Идет четвертая мировая война и это решающая схватка. Ответственные люди в США не могут не понимать, что здесь дрогнуть нельзя", - говорит Пионтковский.

По его прогнозу, в битве за Херсон Запад выполнит свой "союзнический долг".

Ранее в ВСУ раскрыли тактику врага на Херсонщине: оккупанты пытаются восстановить мосты и прикрывается гражданскими.

Вас также могут заинтересовать новости: