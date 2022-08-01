В ОК "Пивдень" предположили, что в дальнейшем на базе переброшенных на этот участок войск оккупанты могут создать ударные группировки.

Российские оккупанты наращивают группировку на Криворожском направлении и продолжают ведение боевых действий на рубежах обороны.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования (ОК) "Пивдень".

В ОК "Пивдень" предположили, что в дальнейшем на базе переброшенных на этот участок российских войск могут быть созданы ударные группировки.

"Не исключено в дальнейшем создание ударных группировок", - отметили там.

В ОК "Пивдень" отметили, что это делается с целью недопущения прорыва украинских войск.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области украинская авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен удар по станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки. Также получено подтверждение о попадании по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери пока доразведываются.

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