Гологурский акцентировал, что на северных окраинах населенного пункта Липцы враг был остановлен, по состоянию на сейчас ситуация там стабилизирована.

На Харьковском направлении украинские защитники остановили продвижение врага на северных окраинах населенного пункта Липцы и ведут бои с "разношерстным населением россиян", которые, несмотря на уничтожение, идут без перерыва. Командир 5-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" Михаил Гологурский рассказал, что происходит на Харьковском направлении в районе Липцы.

"Наша бригада в настоящее время выполняет задачи на Харьковском направлении, а именно, населенный пункт Липцы, на северных его окраинах. Враг был остановлен, ситуация на сейчас стабилизирована. То есть, продвижений врага сейчас нет. Противник постоянно проводит контратаки, но все его атаки за последние неделю-две были отбиты и продвижение нигде его не было зафиксировано. Это конкретно на нашем направлении", - акцентировал Гологурский в эфире телемарафона.

Он добавил, что плотность вражеского огня на Харьковщине не изменилась, россияне продолжают артиллерийские обстрелы, а также применяют авиацию, как армейскую, так и тактическую.

Видео дня

Командир 5-го батальона бригады "Спартан" охарактеризовал личный состав врага, которому противостоят украинские защитники на Харьковщине, как "разношерстное население россиян".

"Это и зеки, и мобилизованные, и контрактники. Даже по данным разведки зафиксировано на нашем направлении "Африканский корпус". Но, в бой он еще не вступал, то есть их еще не было замечено. Но данные, что он на нашем направлении, такие данные есть", - подчеркнул он.

Военный добавил, хотя враг несет серьезные потери на Харьковщине, откровенно говоря, "такое впечатление, что они никогда не закончатся".

"Они идут просто без остановки. На наш взгляд это просто бесконечно - они будут идти, а мы их будем убивать", - отметил он.

Гологурский отметил, что на данный момент он не имеет точной информации насколько велики резервы врага на Харьковщине, но те имеющиеся силы, которые у россиян есть сейчас на этом направлении, еще будут способны проводить штурмовые действия.

"Насколько долго, это не известно. Но такая вероятность есть, что они будут продолжать наступательные действия", - резюмировал командир 5-го батальона бригады "Спартан".

Ситуация на Харьковщине - детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информируя о ситуации на Харьковщине, отметил, что российские оккупационные войска завязли в боях за Волчанск и несут очень большие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг перебрасывает резервы с разных направлений, чтобы таким образом поддержать активные штурмовые действия, однако безуспешно.

В частности, в районе Липцов, российские захватчики понесли существенные потери и перешли к активной обороне.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города, сложная ситуация в районе Кисловки, где противник пытается прорвать украинскую оборону и выйти к реке Оскол.

По данным британской разведки, в течение последней недели во время наступления на Волчанск в Харьковской области, Россия задействовала подразделения подконтрольного российскому Минобороны "Африканского корпуса" вместе с регулярными войсками и подразделениями "Шторм Z".

Вас также могут заинтересовать новости: