Военный отметил, что вскоре россияне могут открыть новое направление фронта.

Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко дал свои прогнозы относительно планов российских оккупантов в Харьковской области.

"Что касается Волчанска, для противника принципиально взять его, потому что это может быть достаточно удачный плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл группировки Сил обороны. Соответственно и Силы обороны это понимают и достаточно мощно бьют врага. За последние сутки противник тактического успеха на поле боя не имел, но бои в Волчанске сейчас идут достаточно сложные", - отметил военный в комментарии для "Еспресо".

Федоренко добавил, что армия РФ действует типично, а именно накапливает позицию за позицией, то есть зашла в один дом, закрепилась там и пытается добраться до другого. По его словам, позиции, которые находятся перед захватчиками, активно обстреливаются Силами обороны.

Видео дня

"Конечно, противник пытается наносить поражения, в том числе и управляемыми авиабомбами. Война в городской застройке при том, когда у тебя меньшее количество личного состава, чем у противника, является достаточно сложной, противник это понимает, и поэтому для него было важно втянуться именно в городскую застройку", - подчеркнул командир.

Он подчеркнул, что враг и дальше будет продолжать штурмовать достаточно активно в Харьковской области в течение ближайших двух месяцев, ведь имеет на это силы, возможности и ресурсы.

"Противник осознает, что этот период времени мы накапливаем силы, средства в связи с военной помощью Соединенных Штатов Америки, для этого нужно время, первые боеприпасы уже появились, пушки начали стрелять больше - это объективно, но максимальное накопление произойдет где-то через 1,5-2 месяца. Поэтому в этот период времени противник будет и давить, и, я думаю, очень высока вероятность, что откроет еще одно направление - это будут Сумы, или вдоль линии государственной границы Харьковской области, где-то неподалеку от тех направлений, где идут боевые действия. Время покажет, и об этом точно знает наша разведка", - сказал Федоренко.

Бои на Харьковщине - последние новости

Как писал УНИАН, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Волчанске сейчас продолжаются уличные бои с российскими оккупантами.

"В Волчанске сейчас идут активные боевые действия, там фактически и уличные бои проходят. Наши воины пытаются оттеснить врага", - рассказал он.

В свою очередь представитель Нацгвардии Руслан Музычук отметил, что враг пытается прорваться в село Липцы на Харьковщине. Однако ВСУ обнаруживают оккупантов и уничтожают.

Вас также могут заинтересовать новости: