По словам военного, противник также пытается восстановить личный состав.

В Харьковской области армия РФ накапливается и пытается восстановить утраченную технику. Об этом рассказал военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире "Киев24".

Он добавил, что враг также пытается пополнить личный состав, ведь и его было уничтожено немало.

"Сейчас вопрос в том, насколько у них большие резервы и захотят ли они их снова бросить на это направление, ведь сейчас у них для заморозки линии фронта и для оборонительных действий неудобная ситуация", - отметил военный.

По его словам, это происходит из-за того, что они "вклинились в наши порядки", поэтому теперь у них своеобразное выступление на линии фронта.

"Этот выступ неудобно держать, потому что он весь простреливается, а также артиллерию туда заводить сложно, ведь он не очень широкий и соответственно его сложнее держать", - объяснил Виктор.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в регионе готовят круговую оборону Изюма и Балаклеи. По его словам, эти меры принимаются для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага.

В то же время командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил, что российские захватчики имели задание до Нового года попытаться выйти на Купянск-Узловой. По состоянию на 29 декабря 2024 года противнику не удавалось это сделать.

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