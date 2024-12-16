По мнению эксперта, это может означать, что у оккупантов в приоритете - наступление на Курахово и Покровск, поэтому сил на Харьковщине не хватает.

Восстановление позиций возле села Колесниковка на Купянском направлении в Харьковской области является важным локальным успехом и может свидетельствовать о недостатке сил у российских захватчиков на отдельных участках фронта. Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире на Радио NV.

"Это действительно локальный успех. Безусловно, он важен. Даже небольшой, потому что у нас постоянно вся новостная хроника о том, что мы где-то откуда-то выходим, отступаем. А такие моменты действительно являются положительными. Это показывает, что на таких направлениях у россиян не хватает сил и можно их выбивать. И в дополнение это означает, что есть направления другие, которые определены российским командованием как мега-, экстра-, гипер- приоритетные", - сказал Ступак.

В частности, эксперт отметил, что в течение ноября наибольшее количество боестолкновений фиксировалось возле Курахово и Покровска (Донецкая обл.). Он добавил, что эти два участка на фронте являются чрезвычайно приоритетными для российских оккупантов.

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По данным мониторингового проекта DeepState, украинские Силы обороны восстановили позиции возле Колесниковки на Купянском направлении в Харьковской области.

В то же время отмечается, что российские оккупанты продвигаются в нескольких районах Донецкой области - у Зеленовки, Сторожевого, Даченского, Часового Яра и в Новом Комаре.

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