Россияне также постоянно применяют воздушные дроны - и как сопровождение штурмовых групп, и как поддержку с воздуха.

Россияне пытаются штурмовать украинские позиции на мототехнике, прорываясь в тыл, чтобы обезвредить позиции БПЛА. Об этом рассказал Руслан Поддубный, командир батальона беспилотных систем "Antares" 4-й бригады НГУ "Рубеж", в эфире Киев24.

Как отмечает военный, противник пытается прорваться через первый эшелон обороны и въехать в тыл, чтобы сразу обезвредить позиции БПЛА.

"Что это предполагает. То, что у нас, во-первых, очень нарушена будет коммуникация, потому что противник будет находиться уже в наших боевых порядках, и нарушено наблюдение, потому что бойцам, которые отвечали за наблюдение с неба сейчас надо вступать в стрелковый бой. То есть противник сейчас использует такую тактику, что он сразу обезвреживает наши БПЛА", - пояснил он.

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Он отметил, что на фронте враг пользуется погодными условиями, в частности, туманами. За последнюю неделю на Северском направлении было уже три попытки штурмовых действий, одна из которых на мотоциклах. Все попытки были безуспешными. Также россияне постоянно применяют воздушные дроны - и как сопровождение штурмовых групп, и как поддержку с воздуха.

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По данным аналитиков DeepState, за прошедшие сутки россияне продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой области - в Серебряном, Дачном и возле Колодязя. Также образовался "красный анклав" в Андреевке.

В то же время Силы обороны имеют огневой контроль над логистическими путями оккупантов на Волчанском направлении. Как заявил офицер 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко "Историк", сейчас на этом участке фронта использование бронетехники для врага - "убийственная идея".

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