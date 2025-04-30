По поводу возвращения военных из СОЧ Битюков отметил, что теперь, когда отменили ответственность, стало проще вернуться на службу.

Основная причина сейчас, почему военные идут в СОЧ - это отсутствие мотивации. У людей разные взгляды на разные ситуации, в том числе на войну.

Об этом сказал военный медик Глеб Битюков в интервью Радио Свобода. Он отметил, что в начале 2022 года было очень много мотивированных людей, которые сами пришли в армию и стояли в очередях в военкоматы.

"Это те мобилизованные, мотивированные мобилизованные, которые были первой волной", - сказал военный медик.

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"Потом эти люди закончились, и надо брать где-то новых. Они не являются такими мотивированными, как были первые. Но, опять же, с ними можно работать. Если объяснить людям задачи на глобальном уровне...", - поделился мнением Битюков.

Он отметил, что понятно, что военные должны освободить территорию от оккупантов, но что это конкретно означает, что конкретно должен делать тот или иной военный - эти задачи нужно объяснять на локальном уровне.

"Работать с каждым военным, чтобы он знал, начиная от того, кто твой командир, и заканчивая тем, где наши позиции, что мы делаем, куда мы движемся, куда мы не движемся, где вокруг наши люди, где не наши люди. Этого не происходит", - объяснил ситуацию специалист.

"Их просто берут, забрасывают на позиции, и все. И он оказался в один момент...", - сказал военный медик.

При этом он добавил, что не осведомлен, на сколько массовое это явление.

"Но из того, что я вижу, это достаточно распространенная ситуация. Когда люди могут не знать даже командира своей роты, не видеть его никогда в жизни. В лучшем случае они видят командира взвода, и то не всегда, если этот командир существует, в принципе, если он не погиб. И ситуация между полигоном, где их учат, и реальным полем боя - это две огромные разницы, это две планеты, которые не пересекаются", - рассказал о реалиях Битюков.

"То есть насколько все ужасно там и как это выглядит на полигонах - это совершенно разные ситуации. И человек должен быть просто подготовлен. На полигоне трудно это сделать, сымитировать это все. Но надо людей вводить постепенно в это", - посоветовал военный медик.

По его словам, с людьми надо работать, объяснять, мотивировать и этим должен кто-то заниматься.

"Хорошо, если есть адекватный командир роты. Теоретически, этим должны заниматься заместители командиров роты по морально-психологическому обеспечению. Но на самом деле это такая фейковая должность, которую занимают для того, чтобы потом быстро перепрыгнуть на какие-то дальнейшие должности. Поэтому с людьми просто никто не работает", - сказал военный медик.

Битюков рассказал, что людей привозят, день-два они после полигона попадают в свою часть, а часть это не территория какая-то, это просто юридическое место. "Они попадают, день-два - и все, они уже на поле боя, где ты не можешь поднять даже головы из-за дронов, обстрелов и так далее. И они растеряны, потому что они не понимают, что дальше делать, куда им бежать, где свои, где чужие, ничего", - сказал военный.

По поводу возвращения военных из СОЧ Битюков отметил, что теперь, когда отменили ответственность, стало проще вернуться на службу.

"Люди возвращаются из СОЧ, потому что многие боялись преследований, и если у тебя есть возможность вернуться без последствий, тогда проще, конечно, это сделать... Люди понимают, что они потеряют больше, чем получат, если они находятся в СОЧ, поэтому они возвращаются. То есть да, это сработало", - констатировал медик.

СОЧ в Украине

В ВСУ до сих пор распространена старая модель командиров и это составляет проблему, сказал экс-нардеп, командир взвода ударных БПЛА MURAMASA 109-й бригады ТрОЕгорФирсов.

Он отметил, что большая часть СОЧ происходит из-за непутевых командиров, или из-за недоработки в части морально психологического обеспечения.

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