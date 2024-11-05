Гетьман отметил, что войска партнеров нужно привлекать, поскольку это позволит "быстрее победить зло с меньшими потерями".

Отправка в Украину иностранных военных могла бы помочь высвободить украинских защитников и направить их на фронт. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"То, что Макрон говорил об иностранном легионе, то это сам Бог велит сделать. Там, во-первых, много этнических украинцев и они имеют право использовать этот легион в любых точках земного шара, где есть опасность для Франции. Конечно, войска партнеров нужно привлекать, поскольку это позволит быстрее победить зло с меньшими потерями", – пояснил он в интервью "Украинскому радио".

По словам Гетьмана, иностранные войска могли бы быть привлечены к охране границы с Беларусью. Он подчеркнул, что речь не идет об участии в боевых действиях, к тому же Украина имеет право приглашать иностранные войска. Нарушений международного права в этом нет.

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"Иностранные военные могли бы высвободить наши войска и направить их на участки фронта, где есть нехватка личного состава. Нам бы хватило 100-160 тысяч военных, которые бы зашли не на линию фронта, а на другие должности. Нам бы стало легче воевать. Западные партнеры должны понять, что разворачивается Третья мировая война и воевать все равно придется", – констатировал ветеран.

Война в Украине: важные новости

На фронте произошли первые столкновения Сил обороны Украины с военными из Северной Кореи, которые прибыли на помощь России. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, произошли "маломасштабные столкновения" между украинскими защитниками и северокорейскими солдатами.

Между тем эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщает, что российским войскам остался 21 километр до Днепропетровской области. Он акцентировал, что Россия атакует село Петровка и уже захватила Григорьевку.

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