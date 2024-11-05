Вооружённые силы Российской Федерации находятся всего в 21 километре от Днепропетровской области Украины. Оккупанты продолжают наступать в Донецкой области.
В частности сообщается о движениях российских войск на западе от города Селидово. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке на своей странице в X (Twitter) пишет, что Россия атакует село Петровка и уже захватила Григоровку:
"К западу от Селидово, 21 км до Днепровской области".
За все время полномасштабной войны сухопутные боевые действия до сих пор не велись в этом регионе.
Другие заявления Юлиана Рёпке
Кроме того, под публикацией Рёпке рассказал о "горькой правде" эффективности FPV-дронов. Особенно это касается ударов по российской бронетехники с защитой от таких БПЛА.
"Три прямых попадания, но два гаража продолжают ездить и "переправлять" пехоту между двумя деревнями. Я не говорю, что FPV-дроны неэффективны, как это доказывает вчерашнее изображение российского танкового кладбища возле Курахово. Просто часто требуется больше одного (или даже больше пяти) попаданий дрона, чтобы остановить цель", - подчеркнул он.
Другие новости о продвижении российских оккупантов
Ранее УНИАН сообщал, что мы можем потерять до 1000 километров территории. Эксперт Александр Коваленко раскрыл планы россиян до конца года.
Кроме того, эксперт оценил ситуацию в Курахово. У украинского командования есть два варианта — либо нанести врагу поражение и отойти, либо перерезать продвижение оккупантов, применив резервы.