Имеющиеся военные медучреждения России и Беларуси не могут своими мощностями обеспечить лечение раненых оккупантов.

Значительная часть российских военных, вернувшихся живыми из Украины в пункты постоянной дислокации, пытаются уволиться.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что враг продолжает нести потери в ходе полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. За все время российско-украинской войны, с 24 февраля этого года, представители военного командования вооруженных сил Российской Федерации лишь дважды объявляли потери личного состава группировки войск, что ведет боевые действия на территории нашего государства.

Несмотря на так называемое "официальное" российское количество потерь, периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений оккупантов. Так, по имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности: 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, которые вернулись в пункты постоянной дислокации, составили до 40% личного состава, вооружения и военной техники.

"Как следствие - значительная часть военнослужащих, которым посчастливилось вернуться, пытается уволиться", - отмечает Генштаб.

Также сообщается, что имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск. Так, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушково Курской области переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля, с территории Сумской области указанного лечебного учреждения поступило около 100 раненых оккупантов.

Также в городе Изюм, из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы.

"На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Пологи, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые оккупанты", - сообщил Генштаб.

Отмечается, что имеющиеся потери офицерского состава российское военное руководство старается пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в военной академии связи в Санкт-Петербурге осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых военных частях.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска готовятся окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков.

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