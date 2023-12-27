Агрессор пытается захватить больше территории Украины в нескольких регионах.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, в течение суток произошло 49 боевых столкновений.

Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где противник, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, как отмечается, Силы обороны отбили 2 атаки противника вблизи Богдановки Донецкой области, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 12 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Видео дня

Также в Генштабе проинформировали, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки.

"На Запорожском направлении силы обороны отбили 2 атаки западнее Вербового и Работиного Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Берислав, Херсон и Станислав Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Красного Маяка, Змиевки и Новоберислава Херсонской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, как говорится в сводке, оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

Российские потери на фронте

Как сообщал УНИАН, с начала 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины уничтожили более полутысячи российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны.

Среди уничтоженных танков страны-агрессора - новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти 5 млн американских долларов каждый. Прежде всего оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута. Также захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: