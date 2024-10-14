Армия Северной Кореи является пятой по численности в мире, некоторые подразделения можно перебросить в Украину относительно быстро.

Пополнение российского войска солдатами из Северной Кореи возможно. Такой сценарий является серьезной угрозой для Украины, заявил в эфире "Эспрессо" директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Относительно северокорейцев и их потенциального участия в российско-украинской войне, можем говорить о серьезной угрозе. Во-первых, речь идет о неадекватности режимов как в Российской Федерации, так и в Северной Корее, что делает эти планы возможными. Стоит отметить, что армия Северной Кореи является пятой по численности в мире, насчитывая примерно 1,3 млн человек, из которых 1,1 млн - это сухопутные войска. Причем значительная часть этих сил, в том числе воздушно-десантные подразделения и спецназовцы, могут быть оперативно задействованы", - сказал эксперт.

Рябых также напомнил, что согласно разным источникам, северокорейские офицеры уже находятся (или находились) на территории Украины, в частности во временно оккупированной Донецкой области. По одним данным, они перенимают опыт у россиян, по другим - сопровождают снаряды, которые доставляются из Северной Кореи.

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"Нашим партнерам нужно внимательнее относиться к этому вопросу и переходить к более решительным действиям по поддержке Украины и реагированию на международных площадках", - добавил Рябых.

Эксперт также предположил, как северокорейские военные могут быть привлечены в ряды российской армии, но не сразу.

"Я бы исключил возможность того, что эти подразделения сразу появятся на линии фронта. И в первую очередь следует рассматривать возможности в начале подключения подобных северокорейских подразделений в частности в составе подразделений для выполнения каких-то обособленных задач, как обеспечение логистики, охраны. Например, они могут взять под охрану определенные участки российско-украинской границы, что позволит высвободить российские подразделения для боевых действий на других направлениях", - предположил Рябых.

По его словам, в дальнейшем, после адаптации к разнице в военных процедурах и языкового барьера, их, возможно, начнут использовать на передовой. Однако пока этот процесс находится на начальной стадии, и за ним нужно тщательно наблюдать и соответственно реагировать.

Эксперт также отметил, что южнокорейская разведка указывает на потенциальную угрозу этой тенденции.

Возможность появления корейцев на фронте в Украине

Напомним, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, пока много неизвестного в вопросе возможного привлечения солдат КНДР к боевым действиям на фронте в составе российских войск. Сейчас можно констатировать: солдаты из Северной Кореи есть на территории России, проходят обучение и будут проходить. Вполне возможно, что северокорейская армия, которая не воевала с момента окончания войны на полуострове, хочет набраться опыта.

Также эксперт отметил, что договор между Россией и КНДР предусматривает возможность участия северокорейцев в такой войне, и сотрудничество между этими странами наращивается.

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