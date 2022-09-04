Детям запрещено разговаривать на тему войны и делиться воспоминаниями о пережитом.

В Мариуполе оккупанты превратили местные школы в филиалы ГУЛАГа: детей обыскивают, а родителей не пропускают.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Школы Мариуполя в оккупации превращены в филиалы ГУЛАГа. Детям запрещено разговаривать на тему войны. Запрещено делиться воспоминаниями о пережитом. На стенах везде развешаны новые правила, требования и запреты. Вход в школы родителям запрещен", - рассказал он.

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По словам Андрющенко, дети входят через обыск с металлодетектором.

"В основном на контроле боевики "ДНР". Обыскивают всех и везде независимо от пола и возраста. Нередки случаи, когда у детей в возрасте до 15 лет забирают металлические рубли, ссылаясь на то, что металл нельзя. Без возврата", - отметил советник мэра.

Он добавил, что каждый урок начинается и заканчивается кратким докладом учителя о том,"как стало хорошо с Россией".

Напомним, ранее Андрющенко рассказал, что учебный процесс в оккупированном Мариуполе фактически не начался, поскольку среди 16 анонсированных школ, которые должны были бы открыться, по меньшей мере 5 школ не готовы, поскольку до сих пор не имеют даже крыш, а те школы, которые они считают готовыми, не имеют окон, в них нет условий для обучения.

В то же время несколько школ в оккупированном Мариуполе, где все же состоялись линейки для первоклассников охранялись российскими военными.

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