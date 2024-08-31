Сообщается, что россияне бьют по позициям украинских защитников боеприпасами с отравляющими и зажигательными веществами.

На Таврическом направлении фронта в Украине армия РФ уменьшила количество штурмовых действий, но продолжает плотные обстрелы УАБами, ракетами, дронами-камикадзе, в том числе боеприпасами с ядовитыми и зажигательными веществами. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Можно сказать, что враг сейчас достаточно пассивен. В операционной зоне ОСГВ "Таврия" наши подразделения продолжают ведение оборонительной операции. И количество штурмовых действий противника здесь относительно наименьшее, по сравнению со всей линией боевого столкновения. Так, за вчера было отражено 3 штурмовые действия противника, из них один штурм - на Ореховском направлении в районе Работино, два - на Приднепровском направлении, на наших левобережных плацдармах на Херсонщине. И на Гуляйпольском направлении уже традиционно тишина, враг там наступательных действий не вел", - рассказал Лиховой.

По его информации, сегодня с начала суток и до 16:00 зафиксировано 4 атаки во всей операционной зоне. Трижды оккупанты атаковали на Ореховском направлении, безрезультатно, малыми пехотными группами без применения бронетехники. И один раз безуспешно пытались улучшить свое положение на Приднепровском направлении на Херсонщине.

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"У противника здесь мало ресурсов, мало резервов, и он просто уже длительное время не может никак улучшить свое положение, линия фронта остается стабильной. Но прокомментирую, как выглядит "скучный" день, когда очень мало боевых столкновений по сравнению с другими направлениями в зоне ОСГВ "Таврия". Чтобы не сложилось впечатление, что здесь какая-то тишина и скука", - отметил спикер.

Он добавил, что, в частности за вчера враг совершил 273 обстрела наших позиций с использованием примерно 1,5 тысячи боеприпасов. Как отметил Лиховий, это при том, что в целом в течение месяца количество российских обстрелов постоянно снижается. Также противник вчера нанес один ракетный удар с двумя криалатыми ракетами, которые не имели никакого успеха, отметил спикер. Еще россияне нанесли 5 авиционных ударов с использованием 9 управляемых авиабомб, применил 50 неуправляемых авиаракет.

"Кроме того, работают активно ударные беспилотники - 204 дрона-камикадзе противник применил за сутки. Из них было уничтожено или подавлено - 196. И продолжается практика сбросов с коптеров боеприпасов со взрывчаткой с использованием отравляющих веществ. Вчера было 139 сбросов, 190 боеприпасов сброшено, из них 4 - с использованием отравляющих веществ. А всего за месяц 196 боеприпасов с отравляющими веществами", - сообщил Лиховий.

По его словам, враг применит отравляющие вещества слезоточиво-раздражающего действия в гранатах Ка-51.

"Они фактически их из безвыходности применяют, когда их артиллерия не может разрушить определенные наши позиции, хотя и очень активно над этим работает. Тогда они пытаются, так сказать, выкурить личный состав с этих позиций ядовитыми веществами", - пояснил он.

Однако, по словам Лиховия, наши военные всегда имеют под рукой противогазы и могут защититься от удушающего газа.

"Кроме того, россияне во многих случаях по плацдармам на левом берегу Днепра вместе со сбросами применяют зажигательные вещества. Это когда взрыв не просто наносит разрушения, а еще и вызывает пожар. И конечно, очень сложно держать оборону в таких условиях", - рассказал он.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, некоторые эксперты спрогнозировали, что боевые действия ВСУ в Курской области заставят Кремль перебросить часть своих войск с других участков фронта - с территории Украины.

Вчера спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что из Запорожья россияне перебросили небольшое количество личного состава на другие направления, в том числе в Курскую область РФ. В результате, ситуация на части юга Украины относительно стабилизировалась.

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