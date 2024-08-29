По словам аналитиков, ситуация тяжелая.

Российские захватнические войска уже штурмуют окрестности города Селидово, что в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики украинского проекта DeepState. Они опубликовали в своем Telegram-канале фотографию российского флага на одном из зданий шахты "Котляревская".

"Тряпка на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово. Бои продолжаются уже на окраинах города. Ситуация тяжелая и не контролируемая", - отметили аналитики. Видео дня

Ситуация на фронте

Как известно, сейчас самым тяжелым направлением, на котором российские оккупанты концентрируют свои усилия, является Покровское. DeepState называет ситуацию критической. По словам соучредителя проекта Романа Погорелого, Селидово является мощным промышленным городом, чьи шахты и террикон очень помогли бы в сдерживании захватнических войск.

Утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что за минувшие сутки на Покровском направлении украинские военнослужащие отражали 66 российских атак. Более половины из них - в районах Гродовки и Новогродовки.

Военный обозреватель Денис Попович объясняет быстрое продвижение войск РФ преимуществом в живой силе и огневой мощи, а также ошибками командиров.

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