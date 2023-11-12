Там отметили, что на это есть две основные причины.

Российские военные с начала полномасштабного вторжения сократили количество выпущенных артиллерийских снарядов с 70-80 тыс. в среднем в сутки до 8 тыс. на сегодня.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. Р. Дашкевича Олег Калашников и назвал две основные причины этого. "Одна причина в том, что они израсходовали очень большое количество боеприпасов, которые у них были в прошлом году. По оценкам, в прошлом году они потратили около 11 млн. В этом году, по подсчетам, эта цифра должна достичь 4 млн. Именно боеприпасов у них меньше, они со складов своих достают те боеприпасы, которые нужно обновлять", - сказал он.

Второй причиной он назвал то, что Силы обороны в большом количестве уничтожили и продолжают уничтожать грузовую технику, которая доставляет боеприпасы на фронт и непосредственно на огневые позиции.

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Также он отметил, что у Вооруженных сил Украины на сегодня есть достаточное количество "стволов", а ситуация с боеприпасами является "хорошей".

Запасы боеприпасов врага

На днях южнокорейские военные сообщили, что они "подозревают" Северную Корею в поставках россиянам баллистических ракет малой дальности, а также противотанковых и переносных зенитных ракет. Количество и наименование поставленных ракет неизвестны.

Накануне от южных корейцев стало известно, что КНДР передала россиянам около 1 млн артиллерийских боеприпасов, эти поставки продолжаются ориентировочно с августа.

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